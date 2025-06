La penultima estate di file forse | Siena-Grosseto percorso a ostacoli

L'estate è alle porte e con essa, il consueto caos sulla Siena-Grosseto. Quella che ci attende sarà un'odissea per automobilisti, specialmente durante i weekend festivi. Ma chi ha detto che il traffico debba rovinare le vacanze? Con un po' di pianificazione e spirito avventuroso, ogni ingorgo può trasformarsi in un'opportunità per scoprire angoli nascosti della Toscana. Preparatevi a viaggiare con calma e a godervi il paesaggio!

Siena, 4 giugno 2025 – Partiamo dalle certezze: questa e la prossima estate saranno ancora due stagioni di passione per tutti coloro che t ransiteranno sulla Siena-Grosseto, specie intorno alle date festive. Ormai non è più una sorpresa anche se migliaia di automobilisti lunedì si sono ritrovati in colonna per ore, di ritorno dalla mini-vacanza di tre giorni. La certezza è dettata dal fatto che sicuramente prima della fine del 2026 il raddoppio non sarà completato e quindi resteranno uno o più imbuti a due corsie a causare il blocco della viabilità. Sulle cause e i ritardi di un raddoppio considerato necessario già negli anni Settanta e ancora incompiuto, si sono scritti fiumi di parole.

