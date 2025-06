La Pav Edizioni sbarca a Una marina di libri | autori siciliani e premiazione del concorso Sicilia in penna

La Pav Edizioni fa tappa a "Una Marina di Libri", un evento che celebra la ricchezza della letteratura siciliana. L'incontro del 7 luglio sarà un’occasione imperdibile per scoprire autori locali e assistere alla premiazione del concorso "Sicilia in Penna". In un'epoca in cui le voci territoriali stanno conquistando sempre più spazio, questo evento rappresenta un'opportunità unica per ascoltare storie che parlano direttamente al cuore. Non perdere l'occasione di immergerti

La casa editrice romana, da sempre attenta alla valorizzazione delle voci territoriali, porterĂ infatti in primo piano alcuni autori siciliani del suo catalogo, offrendo loro uno spazio di dialogo diretto con il pubblico sabato 7 alle 17:30 presso il centro internazionale di fotografia “Letizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La Pav Edizioni sbarca a "Una marina di libri": autori siciliani e premiazione del concorso “Sicilia in penna”

La Pav edizioni sbarca a Una marina di libri: autori siciliani e premiazione del concorso "Sicilia in penna"

