La Pallanuoto Bergamo fa l’impresa | vince anche a Padova e torna in Serie A2

Un'impresa che ha lasciato il segno: la Pallanuoto Bergamo conquista Padova e torna in Serie A2, coronando anni di sacrifici e passione. Con grinta e determinazione, i ragazzi di coach Giovanni Foresti hanno scritto una pagina memorabile, mostrando che con impegno e cuore ogni sogno può diventare realtà. La vittoria di ieri non è solo un traguardo, ma l’inizio di una nuova avventura di successo...

Dopo anni trascorsi a lottare dalla B in giù, la Pallanuoto Bergamo centra il suo obiettivo e torna in Serie A2. Decisiva per i ragazzi di coach Giovanni Foresti è stata la vittoria in trasferta a Padova per 15-11, equilibrata per la prima metà prima della fuga finale che ha portato alla grande festa. Bergamo ha chiuso così la serie finale sul 2-0, dopo aver vinto la gara-1 sabato sera, 31 maggio, nell’ultima partita al centro Italcementi: in caso di sconfitta si sarebbe andati alla ‘bella’ senza la possibilità di giocarla nelle proprie acque. Dopo il 2° nel girone, ai playoff è arrivata una vittoria contro la Locatelli Genova, chiusa anche in quel caso sul 2-0. 🔗 Leggi su Bergamonews.it