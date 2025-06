La Palermo-Catania nel caos si dimettono i vice commissari

Il caos tra Palermo e Catania si fa sempre più pressante, con le dimissioni dei vice commissari che pongono un punto interrogativo sul futuro dei cantieri. Mentre il traffico soffoca la A-19, l'unica speranza è un accordo con le imprese per intensificare i lavori. Un passo fondamentale verso un'infrastruttura più efficiente e una viabilità finalmente scorrevole. Riusciranno le istituzioni a trovare la soluzione giusta? La risposta è nelle mani di chi costruisce il futuro.

L’unica speranza è un accordo con le imprese per fare in modo che alle porte di Palermo si lavori su tre turni e di notte. Cercando così di accorciare i tempi dei due cantieri che stanno paralizzando il traffico sulla A-19, da e verso Catania. Per questo motivo, per incontrare le imprese appaltatrici, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sarà domani in città. Se il patto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Palermo-Catania nel caos, si dimettono i vice commissari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incendio sulla Palermo-Catania, mezzo pesante distrutto dalle fiamme - Un violento incendio ha distrutto un mezzo pesante sull’autostrada A19, causando il blocco del traffico tra gli svincoli di Resuttano e Irosa in direzione Palermo.

Segui queste discussioni su X

Dopo Roma, Palermo, Catania, Milano, Bergamo, #IlFornaioLibanese nel pomeriggio del prossimo venerdì 6 giugno sarà presso la Feltrinelli di Padova... Vi aspettiamo. Grazie ???? Tweet live su X

Gli ultimi istanti di Santo, il barista ucciso a Catania. Scontro sulla sicurezza https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/06/01/news/santo_re_omicidio_catania_sindaco_trantino_migranti-424642004/?ref=twhl… Tweet live su X

Catania, l’auto si schianta contro il muro: morta una bambina di 15 mesi https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/05/31/news/catania_auto_contro_muro_morta_bambina_motta_sant_anastasia-424641040/?ref=twhl… Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

La Palermo-Catania nel caos, si dimettono i vice commissari

Scrive msn.com: Lelio Russo e Sergio Tumminello travolti dall’ondata di indignazione per i disagi. Sono 22 i cantieri aperti: 15 km di circolazione a doppio senso e 29,2 di carreggiate dimezzate ...

Caos A19, i 2 sub-commissari si dimettono: soluzioni per i cantieri

Come scrive livesicilia.it: PALERMO – Le code chilometriche sulla Palermo-Catania e le conseguenti polemiche hanno fatto le prime vittime: i due sub-commissari per i lavori sulla A19, Lelio Russo e Sergio Tumminello, si sono dim ...

Cantieri e caos sulla Palermo-Catania, si dimettono i due sub commissari

Segnala palermotoday.it: Lasciano Lelio Russo e Sergio Tumminello: verranno sostituiti nelle prossime ore. Intanto l'Anas - d'intesa con il presidente della Regione (che è commissario straordinario per i lavori) - ha convocat ...