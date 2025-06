La pace in Ucraina non sarà immediata | nessun passo avanti nella telefonata tra Trump e Putin

La speranza di una risoluzione rapida in Ucraina si scontra con le dure realtà geopolitiche. La recente telefonata tra Trump e Putin, invece di avvicinare le parti, rafforza le tensioni e mette in discussione una tregua imminente. Le parole del presidente USA lasciano poco spazio all’ottimismo: la pace non arriverà da un giorno all’altro. Un nuovo capitolo di una crisi complessa che richiede, più che mai, impegno e pazienza.

Una doccia fredda per le speranze di una pace immediata in Ucraina. La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin non sembra avvicinare un accordo per la tregua. Anzi, le parole del presidente Usa vanno nella direzione opposta: la “conversazione non porterà alla pace immediata”. A dare notizia della telefonata tra i due è stato proprio il presidente Usa, che ha annunciato su Truth di aver parlato al telefono con il suo omologo russo per circa “un’ora e 15 minuti”. Putin ha avuto anche un altro colloquio telefonico con Papa Leone XIV. La telefonata tra Trump e Putin. Trump ha spiegato di aver discusso con Putin “dell’ attacco agli aerei russi da parte dell’Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La pace in Ucraina “non sarà immediata”: nessun passo avanti nella telefonata tra Trump e Putin

