La nuova puntata del caso Paragon è una beffa | il Copasir ammette di non avere idea di chi abbia spiato Fanpage

La verità sul caso Paragon si rivela sempre più sfuggente, lasciando spazio a dubbi e frustrazione. Dopo mesi di indagini, il Copasir ammette di non avere idea di chi abbia spiato Fanpage.it con lo spyware israeliano Graphite. Una rivelazione che mette in discussione tutta la credibilità delle inchieste e alimenta il sospetto che forse, questa volta, tutto sia stato un grande bluff. Continua a leggere...

