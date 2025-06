La nascita l' evoluzione e la fine del carretto siciliano | documentario a Terrasini

Scopri la magia del carretto siciliano, simbolo di storia e tradizione, in un documentario che ne esplora le origini, l'evoluzione e il futuro. L’11 giugno 2025, alle 17, presso la sala Danilo Dolci di Palazzo d'Aumale a Terrasini, avrai l'opportunità di immergerti in un racconto affascinante, promosso dall’assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Non perdere l'occasione di rivivere un pezzo

Giorno 11 giugno 2025 alle 17, nella sala Danilo Dolci di Palazzo d'Aumale a Terrasini, verrĂ proiettato il documentario “Il carretto siciliano – tra memoria e tradizione”. Questa opera, che rientra tra le iniziative promosse dall'assessorato Beni Culturali e dell’IdentitĂ Siciliana, racconta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La nascita, l'evoluzione e la fine del carretto siciliano: documentario a Terrasini

Segui queste discussioni su X

Il volume "Il Terzo settore oltre il fare. Una raccolta di analisi e riflessioni sull'identità , il ruolo e l'evoluzione del #Terzosettore a trent'anni dalla sua nascita", presentato ieri a Roma è anche online! Qui il link per leggerlo e scaricalo? https://forumterzosettore.it/ Tweet live su X