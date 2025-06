La mostra in memoria di Meoni e poi gli appuntamenti del Festival dei Cammini | gli eventi

Oggi, 4 giugno, l'Aretino si anima con eventi imperdibili! La mostra in omaggio a Meoni celebra la cultura locale, mentre il Festival dei Cammini invita a riscoprire il territorio attraverso percorsi unici. Un'occasione per esplorare le bellezze naturalistiche e artistiche della zona, in un trend sempre più forte: il turismo lento e sostenibile. Non perdere questi appuntamenti che uniscono tradizione e innovazione! Scrivi a [email protected] per segnalare il tuo evento.

Ecco gli eventi di oggi, 4 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La mostra in memoria di Meoni e poi gli appuntamenti del Festival dei Cammini: gli eventi

Argomenti simili trattati di recente

L’Europarlamento omaggia la memoria di Sergio Ramelli con una mostra - L’Europarlamento omaggia Sergio Ramelli con la mostra “Il coraggio della libertà ”, organizzata dal gruppo ECR.

Segui queste discussioni su X

#EXPOSED – Torino Foto Festival Ultimi 3 giorni per immergersi nel grande festival della #fotografia! #Torino si racconta con mostre e installazioni diffuse: un viaggio tra memoria, città e visioni contemporanee Maggiori info su https://to.camcom.it/exp Tweet live su X

???? In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Casa della Memoria apre la mostra “C’è ancora domani, sempre”. 53 scatti di Claudio Iannone dal set del film di e con Paola Cortellesi ? https://comune.milano.it/-/festa-della-repubblica.-in-casa-della Tweet live su X

Un mestiere quasi del tutto scomparso, quello del #fabbro Pippo Contarino lo racconta in una mostra ad #Acireale, tra memoria artigiana e #passione tramandata: Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una mostra fotografica che racconta le storie sportive di Beatrice Bossini e Fabrizio Meoni

Riporta lanazione.it: Sta per partire a San Giovanni Valdarno, nella centralissima Piazza Cavour l'iniziativa promossa dal Motoclub “Le Manette del Valdarno” ...

Il verde negli occhi. Beatrice Meoni a Pergola

Secondo artribune.com: Non si tratta di una semplice mostra di vedute, ma di un lavoro sulla visione e sulla soggettività. Meoni sceglie di invitare a esporre nella sua personale le artiste inglesi Phillippa Peckham e ...

Una mostra ricorda Fabrizio Meoni, gigante buono della Dakar

Lo riporta insella.it: Sarà inaugurata il 10 maggio prossimo, all’auditorium delle “Santucce” di Castiglion Fiorentino (AR), "Il Gigante e la spirito della Dakar", mostra dedicata a Fabrizio Meoni, pilota di rally scomparso ...