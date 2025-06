La mossa disperata della Salis | cosa fa per non perdere l' immunità

L'ennesimo tentativo dell'eurodeputata di Avs di convincere chi di dovere a non toglierle l'immunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La mossa disperata della Salis: cosa fa per non perdere l'immunità

La mossa disperata della Salis: cosa fa per non perdere l'immunità

Come scrive msn.com: In queste ore a Bruxelles potrebbe decidersi il futuro di Ilaria Salis in relazione all' immunità parlamentare: l'Ungheria ha chiesto di sospenderla, relativamente ai fatti contestati da Budapest, per ...

Di cosa è accusata Ilaria Salis, l’italiana a processo a Budapest le cui foto hanno fatto il giro del mondo

Riporta elle.com: Ilaria Salis, milanese di 39 anni ... Di fronte alle immagini della ragazza legata, però, l'opinione pubblica si è mossa e, così, anche il governo italiano che non nasconde i buoni rapporti ...

Che cosa è successo a Ilaria Salis

Segnala ansa.it: Ilaria Salis, 39 anni, è in un carcere di massima ... "Fino a settembre - dice il padre Roberto - non avevamo idea di cosa stesse capitando. Avevamo i riferimenti degli avvocati ungheresi ...