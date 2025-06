La morte in diretta | attacco di panico si lancia nel vuoto

La tragica morte di Tjana Radonjic, influencer serba di soli 19 anni, ha scosso il web e riacceso il dibattito sulla sicurezza e i rischi dei social. Mentre cercava di catturare un momento emozionante per i suoi follower, un attacco di panico l'ha spinta a lanciarsi nel vuoto. Questo evento drammatico ci invita a riflettere sulla pressione che i giovani sentono per condividere esperienze estreme. È tempo di ripensare il valore della vita oltre il "like".

Una morte in diretta social. Una storia e un video che hanno sconvolto una intera comunità . Tjana Radonjic, studentessa serba di 19 anni e influencer, è deceduta in Montenegro mentre stava realizzando un video promozionale. La giovane si trovava in Montenegro per partecipare a un giro gratuito di parasailing offerto da un'agenzia sportiva del posto. Il tutto ripreso dalle telecamere per realizzare uno spot e attrarre turisti per la stagione estiva. Appena seduta, Tjana viene però colta da un attacco di panico. Dopo aver salutato la telecamera sorridendo all'obiettivo, la modella serba inizia ad agitarsi all'improvviso, quando si trova già a una cinquantina di metri d'altezza dal suolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La morte in diretta: attacco di panico, si lancia nel vuoto

Altri articoli sullo stesso argomento

Omicidio in diretta, la morte di Valeria Márquez scuote il Messico e accende il dibattito sui femminicidi - L'omicidio in diretta di Valeria Márquez scuote il Messico, riaccendendo il dibattito sui femminicidi.

Segui queste discussioni su X

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di #DavidRossi svolge l'audizione di Gianni Fanti. Segui la diretta: https://bit.ly/DavidRossi030625… #OpenCamera Tweet live su X

?San Zeno, cuore di Verona A 1650 anni dalla morte la città si prepara a celebrare la solennità del suo Santo Patrono domani 21 maggio. Oggi pomeriggio alle 18:30 Primi Vespri con il discorso del vescovo Pompili alla città #Telepace in diretta Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Modella 19enne muore mentre fa parasailing: «Ha avuto un attacco di panico, si è strappata l'imbracatura»

leggo.it scrive: Un attacco di panico a mezz'aria, l'impossibilità di poter fare qualcosa e così si è lanciata nel vuoto. È questo quello che, secondo le prime ...

Modella 19enne muore mentre fa paracadutismo: «Ha avuto un attacco di panico, si è strappata l'imbracatura»

Da leggo.it: la modella sembra avere un attacco di panico. La famiglia di Tijana sta contestando le accuse secondo cui sarebbe stata lei a causare la propria morte. Un parente ha scritto in un post sui social ...

Attacchi di panico: come riconoscerli e riprendere il controllo

Come scrive primalamartesana.it: A prima vista chi ti è vicino potrebbe pensare a un infarto, ma per esperienza diretta possiamo dirti che un bravo medico riconoscerà, invece, immediatamente, i sintomi di un attacco di panico ... e ...