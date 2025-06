La morte di Samuele De Paoli assolta la trans Patrizia Non sapeva che fosse morto

Il caso di Samuele De Paoli è emblematico di una società in cerca di risposte sul tema della violenza e della difesa personale. La sentenza che ha assolto Patrizia, la trans coinvolta nell'incidente, solleva interrogativi su come affrontare situazioni di aggressione e vulnerabilità. È un richiamo a considerare le molteplici sfumature della violenza, invitando tutti a riflettere su cosa significa davvero “difendersi”. Un tema attuale che merita attenzione e dibattito.

Perugia, 34 giugno 2025 – “Hudson Pinheiro Reis Duarte si è difesa dall’aggressione di Samuele De Paoli. E l’unico modo che aveva per farlo, era stringere il collo del ragazzo, che era sopra di lei e la picchiava, con la mano destra, mentre il braccio sinistro era schiacciato contro la portiera dal lato del conducente dell’auto di Samuele. Non aveva idea che il ragazzo fosse morto, sennò non sarebbe tornata sul posto e con un testimone”. Tre anni senza Samuele De Paoli. La mamma: "Sei sempre con noi. Ma manca ancora la giustizia" Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Perugia nelle motivazioni della sentenza con la quale è stata confermata l’assoluzione della trans Patrizia dall’accusa di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La morte di Samuele De Paoli, assolta la trans Patrizia. “Non sapeva che fosse morto”

