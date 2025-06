La morte del 30enne Riccardo Zappone dopo il taser a Pescara | l’autopsia per chiarire le cause del decesso

La tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, accende un dibattito fondamentale sulla sicurezza e sull'uso dei taser da parte delle forze dell'ordine. In un momento in cui la società si interroga sul confine tra protezione e violenza, l'autopsia di oggi potrebbe rivelare dettagli cruciali. Questo evento non è solo una questione locale: rappresenta un tema caldo in tutta Italia, dove il controllo della sicurezza pubblica è sotto i riflettori.

Verrà eseguita nel pomeriggio, alle 15, l' autopsia sul corpo di Riccardo Zappone, il 30enne morto ieri all' ospedale di Pescara per un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto dopo l' utilizzo del taser da parte della polizia. Conferito l' incarico da parte della Procura di Pescara, ad effettuare l' esame autoptico sarà il medico legale Cristian D'Ovidio.

