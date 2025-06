La moglie di Enrico Vanzina e la lite con Carlo | È capace di fare tutto questo a un fratello morto

La controversia tra Lisa Melidoni e Enrico Vanzina riaccende i riflettori su un tema delicato: il legame tra eredità e conflitti familiari. Dietro la facciata del successo cinematografico si cela una battaglia legale per 250 mila euro, che mette in discussione non solo le relazioni, ma anche la memoria di chi non c'è più. Un dramma che invita a riflettere su quanto possa essere complicata la gestione del patrimonio emotivo e materiale.

Lisa Melidoni rompe il silenzio su Carlo ed Enrico Vanzina. Dopo la morte del regista, tra lo sceneggiatore e la moglie di Enrico si è scatenata una faida per 250 mila euro di debiti. Lei ha accusato lui di tentata truffa, lui di calunnia. «In questi ultimi anni non ho mai voluto pubblicizzare questa triste vicenda, nel rispetto del ricordo di mio fratello», ha detto Enrico. Melidoni con l’edizione romana del Corriere della Sera commenta molto duramente: «Ormai nulla mi sorprende più da chi è stato capace di fare tutto questo ad un fratello morto». Nel suo libro di addio Enrico di Carlo ha scritto: «Fratello, sei stato la mia metà». 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Enrico Papi: “Con mia moglie momenti delicati. Ho rischiato, sono stato lontano dalla tv per 7 anni” - Enrico Papi torna in televisione con "Sarabanda Celebrity" dopo sette anni di assenza, periodi difficili segnati da rischi e sfide.

Segui queste discussioni su X

A Bologna un auto con a bordo 3 nordafricani è fuggita ad un controllo dei @_Carabinieri_ e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita - difendete anche questi assassini ora? come Tweet live su X

Lo chef Enrico Bartolini e la moglie, la conduttrice televisiva Roberta Morise, hanno organizzato una festa in giardino per il primo compleanno del loro Gianmaria. E c'è chi è sicuro che sia già in arrivo il bambino numero due Tweet live su X

INDOVINA-CHI? “Si è montata la testa”, ripetono in coro gli addetti ai lavori parlando di una delle cantanti in gara a Sanremo 2025. L’atteggiamento divistico ha sorpreso molti, c’è chi punta il dito verso il management. Di chi si tratta? #cechidice #chi Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Faida nella famiglia Vanzina: prestiti per 252 mila euro, denunce e accuse di calunnia tra Enrico e la vedova di Carlo

msn.com scrive: Sono stati la coppia d’oro della commedia all’italiana, Carlo ed Enrico Vanzina, figli del grande Steno, creatori di un filone cinematografico popolare e redditizio, simbolo del ...

Enrico Vanzina contro Elisabetta Melidoni per i debiti del fratello Carlo: lei lo ha denunciato per truffa

Come scrive fanpage.it: La famiglia Vanzina finisce in tribunale dopo la richiesta di Enrico alla moglie di Carlo, Elisabetta Melidoni, di saldare un prestito fatto al fratello ...

Chi è Elisabetta Melidoni, moglie di Carlo Vanzina e cognata di Enrico: la faida, i debiti e le denunce

informazione.it scrive: Enrico Vanzina, faida con la cognata Elisabetta per i debiti del fratello Carlo: scambi di denunce per truffa e calunnia ...