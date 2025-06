la modella ha ribadito ancora una volta il suo orgoglio queer a bordo di una macchina rossa decapottabile

Il Pride Month 2025 parte col botto grazie a Cara Delevingne, che ha sfilato su una decappottabile rossa a West Hollywood! La modella britannica non solo celebra la diversità, ma incarna anche l'energia di un movimento sempre più forte. Con il suo messaggio di orgoglio queer, Cara ci ricorda l'importanza di essere autentici in un mondo che cambia. Non è solo una parata: è un inno alla libertà!

I l Pride Month 2025 è iniziato con energia e a dare il via alle celebrazioni è stata proprio Cara Delevingne. La modella e attrice britannica ha partecipato alla parata del WeHo Pride il 1° giugno a West Hollywood, in California, dove ha sfilato lungo Santa Monica Boulevard su una decappottabile rossa, accolta dall’entusiasmo del pubblico. Non solo una presenza simbolica: Delevingne è stata anche premiata con il riconoscimento di Guardian Icon, un titolo conferito a figure che si sono distinte nel sostegno alla comunità LGBTQIA+. Il suo ruolo nella manifestazione è stato centrale, a dimostrarlo anche la sua dichiarazione d’orgoglio: «Happy Pride! Thank you so much @wehopride for having us», ha scritto in un post su Instagram, condividendo momenti della giornata con i suoi follower. 🔗 Leggi su Iodonna.it