La mia vita è stravolta e ho avuto paura Mai scisso sesso da amore Sul Web fraintendimenti su di me non ascoltateli | Bresh presenta Mediterraneo

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo e il successo di “La tana del granchio”, Bresh si prepara a sorprendere ancora. Con il suo nuovo album “Mediterraneo”, in uscita il 6 giugno, ci invita a navigare tra emozioni profonde e riflessioni autentiche. La sua musica, fatta di sentimenti veri e di parole che toccano il cuore, promette di essere un viaggio indimenticabile nel suo universo. Non ascoltate i fraintendimenti: la vera musica nasce dall’anima.

Dopo l’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo con “ La tana del granchio ” (“è stata un po’ una mission impossible che però mi ha confermato che le cose originali, spesso, possono creare delle buone vibrazioni”), Bresh è pronto per pubblicare il suo nuovo album “ Mediterraneo ” venerdì 6 giugno. L’opera migliore di uno dei cantautori più talentuosi della nuova generazione. Canzoni che raccchiudono un certo fatalismo, ma anche la speranza per il futuro, per non essere fagocitati dalla durezza della vita. “ Questo disco è un po’ come la marea dell’umore, un’autoanalisi, come tutta la musica che ho sempre fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it