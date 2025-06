La mia vita è cambiata e ho avuto paura Mai scisso sesso da amore Sul Web fraintendimenti su di me non ascoltateli | Bresh presenta Mediterraneo

Dopo l’emozione di Sanremo e un’esperienza che ha trasformato la sua prospettiva, Bresh torna con il suo nuovo album “Mediterraneo”, pronto a conquistare cuori e menti. La sua musica, fatta di sincerità e passione, riflette un viaggio interiore tra amore, paura e autenticità. Non lasciatevi fraintendere dai rumors online: la sua arte parla chiaro. Con “Mediterraneo”, Bresh ci invita a immergerci in un mondo di emozioni genuine e vibrazioni uniche, perché ogni nota racconta una storia vera.

Dopo l’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo con “ La tana del granchio ” (“è stata un po’ una mission impossible che però mi ha confermato che le cose originali, spesso, possono creare delle buone vibrazioni”), Bresh è pronto per pubblicare il suo nuovo album “ Mediterraneo ” venerdì 6 giugno. L’opera migliore di uno dei cantautori più talentuosi della nuova generazione. Canzoni che raccchiudono un certo fatalismo, ma anche la speranza per il futuro, per non essere fagocitati dalla durezza della vita. “ Questo disco è un po’ come la marea dell’umore, un’autoanalisi, come tutta la musica che ho sempre fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it