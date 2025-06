La messinese Silvana Paratore insignita dell' Onorificenza di Ufficiale dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il 2 giugno, la Cittadella fortificata di Milazzo ha accolto un momento straordinario: Silvana Paratore, avvocata e simbolo di impegno sociale, è diventata Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che non solo celebra il suo operato, ma sottolinea l'importanza del volontariato in un periodo in cui la società ha bisogno di esempi da seguire. La sua storia è un'ispirazione per tutti noi!

É stata consegnata il 2 giugno nell' incantevole cornice della Cittadella fortificata di Milazzo all' avvocata Silvana Paratore, già Cavaliere Omri e volto noto sul territorio per il suo instancabile impegno in attività filantropiche, umanitarie e sociali, l' Onorificenza di Ufficiale dell'. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La messinese Silvana Paratore insignita dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

