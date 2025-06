La Maura è rock ecco i Linkin Park Ma anche il mega-show di Dua Lipa

L’ippodromo La Maura si conferma il palcoscenico rock di Milano, con i Linkin Park che fanno tremare le tribune! Dopo i Metallica, quest'estate sarà la volta di Dua Lipa a portare il pop sullo stesso palco. Questo contrasto tra rock e pop rappresenta un trend in crescita: la fusione dei generi musicali sta conquistando il pubblico. Non perderti l’occasione di vivere un'esperienza unica, dove ogni nota racconta una storia.

Se lo stadio di San Siro è pop, l'ippodromo La Maura è rock. L'anno scorso la stagione dei concerti era stata inaugurata dai giganti del metal, i Metallica di James Hetfield e Lars Ulrich (29 maggio 2024). Quest'anno, invece, sono stati gli Imagine Dragons di Dan Reynold ad aprire le danze della musica live nell'area di San Siro. La band statunitense si è esibita nel capientissimo ippodromo – 78.500 potenziali spettatori – lo scorso 27 maggio. Per gli amanti del rock, non è finita. Un'altra data attesissima alla Maura è quella dei Linkin Park in programma il 24 giugno nell'ambito dell'I-Days Festival.

Tre sere d'estate per ritrovarci in un tempo sospeso tra letteratura, cinema, arte, musica e spettacolo. Biglietti agli Amici. Rimini.

#BadBunny: A grande richiesta si aggiunge una seconda data del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" World Tour! 17-07-2026 • Milano, Ippodromo SNAI La Maura 18-07-2026 • Milano, Ippodromo SNAI La Maura

A grande richiesta si aggiunge una seconda data del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" World Tour di Bad Bunny 18 luglio 2026 | Milano, Ippodromo SNAI La Maura

