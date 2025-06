La mamma si distrae un attimo bimbo di 2 anni finisce nel nastro trasportatore dei bagagli e sparisce | È successo in un batter d’occhio

In un'epoca in cui la distrazione è all'ordine del giorno, un incidente sorprendente ha messo in luce quanto possa essere fragile la sicurezza nei luoghi pubblici. Un bimbo di due anni, scivolato sul nastro trasportatore dei bagagli all’aeroporto di Newark, ha attirato l’attenzione su un tema sempre più attuale: la protezione dei più piccoli in ambienti affollati. La storia ci ricorda che bastano pochi attimi per trasformare una routine in un’avventura rischiosa.

Un bambino di due anni è finito accidentalmente sul nastro trasportatore dei bagagli ed è stato trascinato via dalla vista della madre, finendo nell’area di smistamento e screening al piano inferiore del terminal. L’incredibile incidente è avvenuto lo scorso 28 maggio nel Terminal A dell’aeroporto Newark Liberty International di New York. Il piccolo, originario di Staten Island, si trovava con la madre, impegnata a rifare la prenotazione di un volo presso un banco della compagnia JetBlue. In un attimo di distrazione, il bambino si è avventurato sul nastro utilizzato per la consegna dei bagagli da imbarcare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La mamma si distrae un attimo, bimbo di 2 anni finisce nel nastro trasportatore dei bagagli e sparisce: “È successo in un batter d’occhio”

