La mail truffa dai finti carabinieri | Ha visualizzato siti pedopornografici venga in caserma E così ti svuotano il conto

Attenzione! Una nuova truffa si aggira online: finti carabinieri inviano messaggi inquietanti per estorcere soldi. “Si presenti in caserma” è solo l'inizio di un inganno che svuota i conti correnti. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di crescente digitalizzazione e vulnerabilità. Non farti prendere dalla paura: verifica sempre le fonti! La sicurezza inizia da noi.

Ancora truffe ai danni dei cittadini. Stavolta i messaggi falsi riguardano l'Arma dei carabinieri. Questo il messaggio che gira in rete: “Salve, Con la presente, desideriamo informarLa che Le è stata inviata una convocazione. A seguito di una verifica incrociata effettuata dalle autorità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La mail truffa dai finti carabinieri: "Ha visualizzato siti pedopornografici, venga in caserma". E così ti svuotano il conto

