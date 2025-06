La maglia di McTominay in Napoli-Cagliari venduta ad una cifra incredibile

Un’asta da record ha visto la maglia di McTominay, protagonista nel match tra Napoli e Cagliari, raggiungere cifre sorprendentemente altissime. Un capitolo emozionante per i tifosi, che hanno fatto salire alle stelle il valore di un cimelio diventato simbolo di passione e vittoria. Scopriamo insieme come questa vendita incredibile stia facendo parlare il mondo del calcio e cosa rappresenti per gli appassionati partenopei.

La maglia scudetto dello scozzese venduta dopo un'asta infinita. La maglia del centrocampista partenopeo Scott McTominay, indossata nel match contro il Cagliari

| La maglia indossata da McTominay nella gara Scudetto al Maradona contro il Cagliari è stata venduta a 24mila euro negli USA. L’asta sul sito MatchWornShirts è durata più di una settimana e ci sono volute più di 50 offerte prima di avere un vincitore Tweet live su X

Clamoroso McTominay: LA SUA MAGLIA VALE 24 MILA EURO Questo il prezzo al quale la maglia indossata dall'MVP della Serie A durante Napoli-Cagliari è stata venduta sul sito MatchWornShirts #SSCNapoli #McTominay Tweet live su X