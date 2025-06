La lite in strada il taser della polizia la morte | chi era e cosa è successo a Riccardo Zappone a Pescara

La tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo un intervento della polizia a Pescara, riaccende il dibattito sull'uso del taser. In un'epoca in cui la sicurezza e i diritti civili sono in primo piano, questo episodio solleva interrogativi inquietanti. Qual è il confine tra protezione e abuso della forza? L'inchiesta chiarirà se il taser abbia giocato un ruolo fatale. Un caso che merita attenzione e riflessione profonda.

Riccardo Zappone, 30 anni, era stato immobilizzato ieri dalla polizia con taser dopo una rissa: condotto in questura, ha accusato un malore ed è morto poco dopo in ospedale. Un'inchieste dovrà chiarire se il ricorso alla "pistola elettrica" possa essere correlato al decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Lite in strada a Saronno, ferita una ragazza - Una violenta lite è esplosa sabato sera in via Padre Reina a Saronno, con protagonisti due sudamericani.

Segui queste discussioni su X

Prima la lite in strada poi i colpi di fucile contro le finestre di casa, paura a Palermo https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/05/30/news/prima_la_lite_in_strada_poi_i_colpi_di_fucile_contro_le_finestre_di_casa_paura_a_palermo-424638783/?ref=twhl… Tweet live su X

Violenta lite in strada a Salerno. Coppia di coniugi rimane ferita https://ondanews.it/violenta-lite-in-strada-a-salerno-coppia-di-coniugi-rimane-ferita/… Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La lite in strada, il taser della polizia, la morte: chi era e cosa è successo a Riccardo Zappone a Pescara

Come scrive fanpage.it: Riccardo Zappone, 30 anni, era stato immobilizzato ieri dalla polizia con taser dopo una rissa: condotto in questura, ha accusato un malore ed è morto ...

Riccardo Zappone: il ragazzo colpito col taser dalla polizia e morto dopo un malore in questura

Riporta today.it: Trent'anni, era originario di San Giovanni Teatino (Chieti). La lite in strada, l'uso dell'arma a impulsi elettrici, l'arresto a Pescara perché "ha opposto resistenza" ad un pubblico ufficiale e il ma ...

Colpito con il taser dalla polizia, 30enne muore a Pescara

Si legge su msn.com: Colpito con il taser dalla polizia, 30enne muore a Pescara. Era stato fermato per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale.