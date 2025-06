la guerra nuova e gli eserciti obsoleti

Tra questi c’è l’Esercito che si sta rinnovando, adottando tecnologie innovative e strategie più agile per affrontare una guerra in continua evoluzione, dove la tecnologia obsoleta si rivela vulnerabile e il combattimento si sposta sempre più verso il digitale e le minacce invisibili.

