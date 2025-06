La guerra di domani | la spiegazione del finale del film

Sei pronto a scoprire cosa si cela dietro l’emozionante epilogo di “La guerra di domani”? Questo film, diretto da Chris McKay e interpretato da Chris Pratt, ci porta in un viaggio mozzafiato tra passato e futuro, tra battaglie epiche e dilemmi morali. Ma cosa significa davvero il finale? Scopriamolo insieme, perché le risposte potrebbero sorprendere anche i più audaci fan della fantascienza.

Nel film d’azione fantascientifico di Amazon Prime diretto da Chris McKay, La guerra di domani, Chris Pratt interpreta l’ex soldato Dan Forester che si ritrova nuovamente in combattimento quando viene inviato nel futuro per combattere un esercito spietato di alieni che minaccia di sterminare l’umanità. Solo quando Dan incontra la versione futura di sua figlia, Muri ( Yvonne Strahovski ), capisce che lei non aveva intenzione di salvare il futuro, ma di cambiarlo. Quando arriva il momento di Dan di essere inviato nel futuro, scopre inoltre che Muri è a capo del reparto di ricerca dell’esercito e ha un piano per fermare gli alieni – chiamati “Whitespikes” per la loro capacità di sparare spuntoni letali in combattimento – creando una tossina che li disintegra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it