La guerra dei mondi Usa-Cina rischia di travolgere Pirelli

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si fa sentire anche in casa Pirelli. L'azienda, simbolo dell’eccellenza italiana, si trova a dover affrontare sfide epocali: i dazi e un mercato americano sempre più ostile rischiano di compromettere il suo futuro. Questo non è solo un problema per Pirelli, ma un campanello d’allarme per tutte le aziende che operano in un contesto globale incerto. Come si comporterà il colosso della gomma? Rimanete sintonizzati!

La Cina è fin troppo vicina, almeno per Pirelli. Che rischia grosso sul mercato americano a causa dei dazi e, soprattutto, a causa dello scontro economico tra Usa e Pechino che si trascina ormai da mesi, se non da anni. Il caso Pirelli, già in queste settimane, s’è trascinato sullo sfondo della vicenda più grande . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La guerra dei mondi Usa-Cina rischia di travolgere Pirelli

