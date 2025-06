La Gran Bretagna si prepara alla guerra contro la Russia e comincia a riarmarsi | siamo davvero al punto di non ritorno?

La Gran Bretagna alza il tiro: il Premier Starmer annuncia un massiccio riarmo in vista di un conflitto con la Russia. Siamo davvero alle porte di una nuova era di tensioni globali? In un contesto internazionale sempre più instabile, questa mossa potrebbe segnare un pericoloso punto di non ritorno. È il momento di riflettere sulle conseguenze di queste scelte, che potrebbero stravolgere gli equilibri geopolitici e influenzare le vite di tutti noi.

Una decisione folle, che potrebbe rappresentare davvero il punto di non ritorno Tutto come da copione, secondo il ben noto modo di dire. Leggiamo infatti che adesso Starmer, primo ministro britannico, lancia in pompa magna i preparativi per la guerra contro la Russia di Putin.

