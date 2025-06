La funzione delle dighe e le sfide legate ai cambiamenti climatici | forum a Ridracoli con gli esperti del settore

Scopri come le dighe, pilastri della nostra gestione idrica, affrontano le sfide dei cambiamenti climatici al forum di Ridracoli. Venerdì, esperti del settore si confronteranno sull'importanza della diga di Ridracoli per il territorio, in un contesto globale in cui la sostenibilità è sempre più cruciale. Un'opportunità imperdibile per comprendere come queste strutture possano diventare strumenti chiave nella lotta contro l'emergenza climatica. Non mancare!

C’è anche l’evento “La diga di Ridracoli. Una risorsa per il territorio”, in programma venerdì al centro operativo di Capaccio, nel calendario del Dams and Reservoirs Day, la manifestazione organizzata da Itcold - Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe, che si svolge in varie localitĂ . 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La funzione delle dighe e le sfide legate ai cambiamenti climatici: forum a Ridracoli con gli esperti del settore

