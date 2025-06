La Francia pronta a consegnare armi a Israele | la nave attesa a Marsiglia farà tappa a Genova e Salerno

La Francia si prepara a inviare armi a Israele, segnando un passo significativo nel contesto geopolitico attuale. Un cargo israeliano farà tappa a Genova e Salerno, portando pezzi di ricambio per fucili mitragliatori. Questo episodio sottolinea l'intensificazione delle alleanze militari in un clima di tensione globale. La domanda sorge spontanea: quale sarà l'impatto di queste scelte sulla stabilità del Mediterraneo? Scopriamolo insieme.

Secondo l’inchiesta congiunta del sito investigativo francese Disclose e il media irlandese The Ditch, nelle prossime ore un cargo israeliano farà scalo vicino a Marsiglia per caricare pezzi di ricambio per fucili mitragliatori, fabbricati dalla società francese Eurolinks. La data d’arrivo prevista è il prossimo 5 giugno a Fos-sur-Mer, nel Sud della Francia. La nave si chiama Contship Era e dovrà caricare 14 tonnellate di pezzi di materiale militare che saranno consegnate all’impresa di armi Israel Military Industries. “Le consegne di materiale militare francese verso Israele continuano in segreto”, si legge nell’inchiesta firmata dalla giornalista Ariane Lavrilleux insieme a The Ditch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Francia pronta a consegnare armi a Israele: la nave attesa a Marsiglia, farà tappa a Genova e Salerno”

Altre letture consigliate

Vice premier, Cina pronta a lavorare con Francia per tutelare ambiente economico, commerciale internazionale aperto e cooperativo - Il vice premier cinese He Lifeng ha espresso la volontà della Cina di collaborare con la Francia per rafforzare il coordinamento negli affari internazionali.

Segui queste discussioni su X

Arthur Fils dà FORFAIT: il francese non giocherà il match di terzo turno contro Rublev per infortunio. Il russo accede agli ottavi, dove sfiderà Sinner o Lehecka. Auguriamo al transalpino una pronta guarigione! Tweet live su X

Tutto è pronto per le grandi emozioni della terra rossa di Parigi! Ecco i match dei nostri al primo turno di #RolandGarros! Tutti i match degli Open di Francia saranno live e on demand sui 6 canali #Eurosport disponibili su #TIMVISION. #LaForzaDelleCo Tweet live su X