La fortuna bacia Palermo | vinti 75 mila euro con 10eLotto e SuperEnalotto

Palermo festeggia con una vincita da 75 mila euro grazie al 10eLotto e Superenalotto! Un colpo di fortuna che si inserisce in un periodo di grande entusiasmo per il gioco. Con sempre più italiani che cercano la fortuna, queste estrazioni dimostrano come, anche con piccole giocate, i sogni possano avverarsi. Chissà, magari il prossimo fortunato sarai tu! Non perdere l’occasione di tentare la sorte!

Le ultime estrazioni del 10eLotto si sono rivelate particolarmente generose con gli appassionati con diverse super vincite. La dea bandata ha baciato anche Palermo, dove con una giocata da 3 euro – fa sapere Agimeg – è stato realizzato un ‘9’ da 50 mila euro. Le altre vincite a San Salvo, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La fortuna bacia Palermo: vinti 75 mila euro con 10eLotto e SuperEnalotto

