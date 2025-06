la fom raddoppia la sua area produttiva

FOM raddoppia la sua area produttiva, un passo audace che riflette la crescente domanda nel settore della meccanica. Con il nuovo stabilimento a Cattolica, l'azienda non solo amplifica la propria capacità , ma si prepara a rispondere a un mercato in espansione. I trasferimenti dei reparti sono già iniziati: un movimento strategico che sottolinea l’impegno verso l'innovazione e l'efficienza. Una sfida che promette grandi opportunità !

È stato ultimato il primo stralcio del nuovo stabilimento di Fom, che si collegherà alla sede storica di Cattolica: la superficie totale dell’azienda passa così dagli attuali 20mila metri quadrati a circa 40mila. "Sono iniziati già da qualche mese i trasferimenti dei primi reparti produttivi, trasferimenti che saranno completati entro i primi mesi del 2026 – spiega l’azienda cattolichina – nonostante gli scenari internazionali non siano dei più felici, tra i ben noti conflitti e le guerre di dazi di cui si parla ogni giorno, il progetto della Fom prosegue più deciso che mai". Nata nel 1972 dall’intuizione di Gianfranco Pettinari, Franco Sparaventi, Nello Andreani e Lorenzo Paci, oggi la Fom è un faro mondiale nel mercato di macchinari e impianti per il taglio e la lavorazione di profilati in alluminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it