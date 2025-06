La figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers compie 17 anni | il party in terrazza ma il padre è assente

Un compleanno da sogno sulla terrazza di Milano, circondata dall’affetto di mamma Thais e delle sue amiche, ma con il sorriso un po’ triste di Teo Mammucari, assente in un giorno così speciale. Julia, fresca di 17 anni, sta entrando in una nuova avventura, tra emozioni, risate e qualche assenza che non cancella l’amore che la circonda. Continua a leggere...