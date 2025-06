La festa dell’Arma ricordando il 5 giugno 1920

Il 5 giugno, Pisa si ferma per celebrare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di serenità e sicurezza per tutti noi. Un momento di orgoglio e riconoscenza che unisce cittadini, istituzioni e forze dell’ordine in un gesto di rispetto e gratitudine. Venite a condividere questa importante commemorazione nel cuore della città, perché la storia e i valori delle nostre Forze dell’Ordine meritano di essere ricordati e onorati.

Pisa, 4 giugno 2025 – La cerimonia per commemorare i 211 anni di vita dell’Arma dei carabinieri si svolgerà alle 17.00 di giovedì 5 giugno al Comando provinciale dei carabinieri in via Guido da Pisa 1, nel cuore del centro, uno dei luoghi simbolo del capoluogo. Una cerimonia che vedrà la partecipazione delle principali autorità locali civili e militari, di rappresentanze di militari in forza ai vari reparti della provincia, del personale in congedo. Il 5 giugno del 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa dell’Arma, ricordando il 5 giugno 1920

