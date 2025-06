La favola della Juvecaserta approda su Sky | al via la docuserie ' Scugnizzi per sempre'

La magia della Juvecaserta torna a splendere sui nostri schermi con la nuova docuserie "Scugnizzi per sempre". Dal 6 giugno 2025, Sky Documentaries ci trasporta nel cuore di una delle storie più affascinanti del basket italiano, un vero e proprio racconto di passione, sfide e trionfi. Preparatevi a rivivere emozioni intense e a scoprire i segreti di questa incredibile favola sportiva, che promette di incantare tifosi e appassionati di tutto il Paese.

