La famiglia Poggi denuncia | Noi e Chiara vittime di una campagna diffamatoria L' amante adulto? Falsità

La famiglia Poggi si trova al centro di una tempestosa campagna diffamatoria, un fenomeno che evidenzia il potere dei social e dei media nel plasmare la narrativa pubblica. In un'epoca in cui le false notizie si diffondono rapidamente, è fondamentale riflettere su come queste dinamiche influenzano le vite delle persone. Gli Poggi chiedono giustizia, ma chi può dirsi veramente immune da simili attacchi? La verità potrebbe essere più fragile di quanto pensiamo.

«La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l'amata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La famiglia Poggi denuncia: «Noi e Chiara vittime di una campagna diffamatoria. L'amante adulto? Falsità»

Scopri altri approfondimenti

Delitto Garlasco, legale famiglia Poggi: “Accertamenti anche su contatti indiretti” - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, si riapre con nuovi accertamenti.

Segui queste discussioni su X

La famiglia si attarda a rientrare dopo la chiamatandei cc , alcuni componenti sono in gita irraggiungibili. Rientreranno in piena notte .. un bel viaggio .. 4 ore .. Quella notte si accendono luci in casa disabitata, della nonna poggi poi succede quel che sappiamo Tweet live su X

"Prelevate i loro Dna". La mossa dei Poggi: chi chiedono di esaminare #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/03/news/garlasco-mossa-famiglia-poggi-prelevate-dna-chi-chiedono-esaminare-42847614/… Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

La famiglia Poggi denuncia: «Noi e Chiara vittime di una campagna diffamatoria. L'amante adulto? Falsità»

Riporta leggo.it: «La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno ...

La famiglia Poggi: "Noi e Chiara vittime di una campagna diffamatoria"

Scrive msn.com: Chiara Poggi “ vittima ” due volte. Ieri, il 13 agosto 2007, vittima di un omicidio. Oggi di “ una assillante campagna diffamatoria ”. A dirlo, attraverso un comunicato diramato dai loro legali, sono ...

Garlasco, "un uomo più grande". Il servizio de Le Iene fa infuriare i Poggi: ricostruzioni da romanzo

iltempo.it scrive: Ricostruzioni "da romanzo" che fanno parte di una "campagna diffamatoria". È la denuncia della famiglia di Chiara Poggi, ...