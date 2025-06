La famiglia Poggi contro Le Iene | Chiara non aveva una relazione con un uomo adulto

La famiglia Poggi si trova al centro di una tempesta mediatica che riaccende i riflettori su un caso tragico e irrisolto. Gli avvocati denunciano una violenza informativa su Chiara, stravolgendo la sua memoria e il dolore dei suoi cari. Questo episodio non è solo una questione personale: riflette come la pressione dei social media possa trasformare la verità in un campo di battaglia. Chi si schiererà dalla parte della giustizia?

«La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l’amata Chiara ». Comincia così il comunicato degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia della ragazza uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. «Ieri sera la trasmissione Le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un “uomo adulto”, utilizzando a tal fine le risalenti dichiarazioni di una persona deceduta, giĂ all’epoca ritenute del tutto false», aggiungono. 🔗 Leggi su Open.online

Delitto Garlasco, legale famiglia Poggi: “Accertamenti anche su contatti indiretti” - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, si riapre con nuovi accertamenti.

