La famiglia interista dà l’addio a Ernesto Pellegrini in Sant’Ambrogio

Milano si stringe in un abbraccio affettuoso per salutare Ernesto Pellegrini, grande protagonista dell’Inter e uomo di spicco del nostro calcio. La città e i tifosi hanno reso omaggio a un dirigente che ha lasciato un segno indelebile nella storia nerazzurra, proprio mentre il suo amore più grande, la squadra, affrontava una sfida epica in Champions League. La sua memoria vivrà per sempre nel cuore dei milanesi e degli interisti appassionati.

Milano, 4 giugno 2025 – Milano ha detto addio a Ernesto Pellegrini, i mprenditore ed ex presidente dell’Inter, scomparso l’altro giorno, proprio poche ore prima che la sua squadra del cuore venisse sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Le esequie si sono tenute nella basilica di Sant’Ambrogio, come merita il profilo di un personaggio che ha saputo rendere onore a Milano su diversi fronti. Lo sport, con le imprese dell’Inter, a partire dallo scudetto dei record nella stagione del 1988-89. Ma anche l’impresa, a capo di un piccolo impero nel settore dei servizi, a partire dalla ristorazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La famiglia interista dà l’addio a Ernesto Pellegrini in Sant’Ambrogio

Segui queste discussioni su X

Denzel Dumfries: "Mister e staff, sono stati 4 anni fantastici in cui abbiamo ottenuto molti successi, ma soprattutto siamo cresciuti come una famiglia. Fin dal primo giorno ci siamo sentiti come a casa. Siete tutti fantastici. Grazie mille " Tweet live su X

Il messaggio di Simone Inzaghi: "Cara famiglia nerazzurra, È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono s Tweet live su X