La famiglia e l’amore umano secondo Leone XIV La riflessione di Ippolito

Nell’omelia del 1° giugno scorso, Leone XIV ci invita a riflettere sul valore profondo della famiglia e dell’amore umano, evidenziando come le Sacre Scritture e il Vangelo siano fonti di saggezza per comprendere il disegno divino che sostiene le relazioni più intime. Ippolito, con la sua riflessione, ci aiuta a capire che l’unione familiare è un dono sacro e fondamentale per la società e per il cammino spirituale di ciascuno.

Le Sacre Scritture, e in particolare il Vangelo, ci offrono spunti profondi sulla natura delle relazioni umane e sul disegno divino che le sottende. Nell’omelia del 1° giugno scorso per il Giubileo delle Famiglie, Leone XIV ha fatto chiari riferimenti a principi assoluti che sostengono l’unione e la vita familiare, senza utilizzare termini teologici o filosofici tecnici come “legge naturale” o “legge eterna”. La riflessione del Santo Padre ha indicato invece con chiara semplicità che l’unità e l’amore su cui si fonda la famiglia ha una radice che trascende la mera convenzione umana, rimandando direttamente all’amore stesso di Dio espresso nei riguardi dell’intera umanità. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La famiglia e l’amore umano secondo Leone XIV. La riflessione di Ippolito

