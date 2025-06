La Fabi | In aumento le banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia fate attenzione

Attenzione, Sicilia! Le banconote false da 20 e 50 euro sono in aumento e il rischio di imbattersi in queste frodi è più alto che mai. Con la produzione di banconote genuine in calo, la diffusione delle contraffazioni si fa preoccupante. Questo fenomeno non solo tocca le tasche dei cittadini, ma mette in discussione la fiducia nel sistema economico. Rimanete vigili e informati: la sicurezza finanziaria parte da noi!

Diminuiscono le banconote prodotte nell'area euro e anche in Italia ma aumentano i biglietti contraffatti scoperti, soprattutto i tagli da 20 e da 50 euro. E non bisogna abbassare la guardia tenuto conto dei diversi fatti di cronaca registrati in Sicilia nel corso dell'anno. Lo afferma Gabriele. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La Fabi: "In aumento le banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia, fate attenzione"

Altri articoli sullo stesso argomento

Fabi, in aumento banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia - L'allerta è alta: in Sicilia si registra un preoccupante incremento di banconote false da 20 e 50 euro.

Segui queste discussioni su X

Dal 1 Giugno scatta la terza tranche di aumento del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari. Il 23 novembre 2023 abbiamo scritto una pagina storica che ha portato a un aumento medio di 435 euro mensili per le lavoratrici e i lavoratori del settore de Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

La Fabi: "In aumento le banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia, fate attenzione"

Si legge su cataniatoday.it: A lanciare l'appello è il dirigente nazionale e responsabile sicurezza, Gabriele Urzì, che fornisce alcuni consigli utili per evitare fregature: "Occhio al filo di sicurezza e al colore della cifra br ...

Fabi, in aumento banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia

Secondo msn.com: Diminuiscono le banconote prodotte nell’area euro e anche in Italia ma aumentano i biglietti contraffatti scoperti, soprattutto i tagli da 20 e da 50 euro.

La Sicilia come il gioco del Monopoly, sempre più banconote false: come riconoscerle

Scrive newsicilia.it: Sono sempre meno le banconote prodotte nell'Unione Europea, e quindi in Italia, ma crescono a dismisura quelle contraffatte, anche in Sicilia.