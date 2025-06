La domenica muoiono più persone ecco il trailer del film in arrivo al cinema

Preparati a un viaggio inquietante con "La domenica muoiono più persone", in arrivo il 19 giugno. Presentato al Festival di Cannes 2024, questo film esplora temi di vita e morte in una narrazione audace e provocatoria. La sinergia tra arte e realtà è palpabile, poiché sempre più opere cinematografiche affrontano l'oscurità della condizione umana. Scopri perché la domenica, giorno di riposo, diventa il simbolo di una riflessione profonda. Non perderti il trailer!

Debutta nelle sale il 19 giugno con Fandango questo film che è stato presentato nella selezione ACID del Festival di Cannes 2024 e a Bari nel 2025. Ecco trailer e trama di La domenica muoiono più persone. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La domenica muoiono più persone, ecco il trailer del film in arrivo al cinema

Segui queste discussioni su X

La vita eterna vs la domenica pomeriggio #lenigmakaminski #paoloroversi #giallomondadori #giallo #milano #commissarioBotero #indagine #segreti #sospetti #senzatecnologia #suspense #amish #duomodimilano #duomo https://libri.paoloroversi.me/libro/l- Tweet live su X

Il trailer di LA DOMENICA MUOIONO PIÙ PERSONE. Un film di Iair Said, dal 19 giugno al cinema, selezione ufficiale ACID – Festival di Cannes 2024 (Premiere Mondiale). Tweet live su X

Buongiorno Mery e buon sabato a tutti! sono arrivata anch'io sabato lento ma tra poco si comincia. Seminuvoloso con 9 gradi. Pomeriggio farò la torta al cappuccino per domenica. Se viene bene metto la foto altrimenti immaginatela buona giornata b Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

La domenica muoiono più persone, ecco il trailer del film in arrivo al cinema

Riporta comingsoon.it: Debutta nelle sale il 19 giugno con Fandango questo film che è stato presentato nella selezione ACID del Festival di Cannes 2024 e a Bari nel 2025. Ecco trailer e trama di La domenica muoiono più pers ...

La domenica muoiono + persone, il trailer ufficiale del film [HD]

Secondo mymovies.it: Regia di Lucas Rios, Iair Said. Un film con Antonia Zegers, Rita Cortese, Iair Said. Da giovedì 19 giugno al cinema.

La domenica muoiono più persone

Secondo comingsoon.it: La domenica muoiono più persone è un film del 2024 di genere drammatico, diretto da Iair Said, con Iair Said, Antonia Zegers e Rita Cortese, della durata di 73 minuti, in uscita nei cinema ...