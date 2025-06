La Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca | presentata la XLIX edizione a Cava

La disfida dei trombonieri torna a incantare Cava de’ Tirreni con la sua XLIX edizione: un appuntamento imperdibile che promette spettacoli, tradizione e virtuosismo. Presentato nella suggestiva Sala di Rappresentanza, il calendario ufficiale svela un ricco programma di eventi previsti per giugno e luglio 2025. Un’occasione unica per celebrare l’arte musicale e la passione che animano questa storica manifestazione. Non perdete l’evento, perché…

Presentato presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de' Tirreni il calendario ufficiale degli eventi della XLIX edizione de "La Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca", in programma nei mesi di giugno e luglio 2025. Presenti alla conferenza stampa l'assessore alla pubblica.

