La dipendenza da social media rende vulnerabili alle Fake News lo rivela uno studio preoccupante

l'era in cui la nostra identità digitale si intreccia sempre di più con ogni aspetto della vita quotidiana. La dipendenza dai social media non solo distrae, ma ci rende anche più facilmente ingannabili dalle fake news, alimentando un circolo vizioso che minaccia la nostra capacità di distinguere realtà e finzione. È urgente riflettere su come questa moderna dipendenza possa essere arginata per salvaguardare l'informazione autentica e la nostra stessa società.

Viviamo nell'era dell'informazione iper-connessa, ma un paradosso preoccupante emerge dalla ricerca: più il nostro rapporto con i social diventa problematico (una vera dipendenza da social media), più diventiamo vulnerabili alla disinformazione che vi circola. Un nuovo studio scientifico getta luce su questa correlazione allarmante, specialmente tra i giovani. Social media e solitudine, connubio deleterio: come evitare l'ansia sociale. Dipendenza da social media: cos'è e come si manifesta. Secondo la ricerca condotta da Dar Meshi, ricercatore della Michigan State University e coautore dello studio, l'uso problematico dei social media riflette un potenziale disturbo comportamentale da dipendenza.

La piattaforma social introduce una funzione innovativa per combattere la dipendenza da social media: la meditazione notturna obbligatoria per gli utenti minorenni, che interrompe la navigazione dopo le 22 - TikTok introduce una funzione innovativa per il benessere dei minorenni: una meditazione guidata notturna che interrompe automaticamente l’uso dei social dopo le 22.

Social, dipendenza dalla rete, cyberbullismo, perdita di privacy... tutto quello che c'è da sapere sui pericoli del web racchiuso in una guida pratica per i genitori e gli insegnanti. SCARICALO QUI: http://mondopadano.it/stories/pianeta_scuola/29369_web_e_mi Tweet live su X

Adolescenti - Allarme sociale Psicofarmaci, social e gioco d'azzardo: allarme dipendenze. Sempre più ragazzi dipendenti compulsivi dei social consumano tranquillanti e sedativi per vincere l'ansia o dimagrire. Crescono scommesse e uso smodato dei videog Tweet live su X