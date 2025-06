La dipendente fuggita dalle fiamme | Inferno di fuoco in 10 minuti Il prorettore | Persi anni di lavoro tutto da ricostruire

Un incendio devastante ha messo in ginocchio il laboratorio dell’Università della Tuscia, consumando anni di lavoro in soli dieci minuti. La memoria della tragedia è ancora viva tra i dipendenti, che hanno vissuto un inferno di fuoco e paura. Una testimonianza toccante ci rivela l’attimo di terrore e la corsa alla salvezza: "Abbiamo sentito il calore avvicinarsi come un mostro, poi il caos."