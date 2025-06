La diga Jato è a secco e centinaia di ettari di colture sono a rischio Confcooperative | Si punti sul Pnrr

La Diga Jato, simbolo della crisi idrica in Sicilia, ha lasciato centinaia di ettari di colture a secco. Dietro questa emergenza si cela il futuro dell'agricoltura locale e delle imprese che vivono di essa. Confcooperative Palermo invita a puntare sul PNRR per avviare interventi urgenti e necessari. È un momento cruciale: la sostenibilità delle nostre terre è nelle mani di decisioni tempestive e strategiche. Non possiamo permettere che l'acqua diventi un miraggio!

Intorno al destino della Diga Jato ruota quello di centinaia di imprese agricole. Non più prorogabili gli interventi da avviare per il ripristino di un'erogazione idrica puntuale e certa in quell'area. Confcooperative Palermo e la Cooperative di Comunità Terre delle Balestrate lanciano un allarme.

