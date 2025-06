La democrazia Scontro tra Gruber Travaglio e Augias sull' Ue

Tra opinioni contrastanti e scintille in diretta, la discussione tra Gruber, Travaglio e Augias su come dovrebbe funzionare davvero l’Unione Europea mette in luce le sfide e i nodi irrisolti della nostra democrazia. Un dibattito acceso che invita a riflettere: quali sono i meccanismi necessari per un’Europa più forte e giusta? La risposta potrebbe cambiare il nostro futuro.

Scintille in diretta tv tra i due giornalisti durante la puntata di "Otto e mezzo" su quali dovrebbero essere i giusti meccanismi di funzionamento dell'Unione europea. Interviene anche Corrado Augias. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La democrazia...". Scontro tra Gruber, Travaglio e Augias sull'Ue

Ue, scontro Gruber-Travaglio. “La democrazia non è unanimità”. “Ma nemmeno quattro persone che decidono per tutti” - In un'epoca in cui il dibattito politico si fa sempre più acceso, il faccia a faccia tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e mezzo rappresenta un microcosmo delle tensioni europee attuali.

