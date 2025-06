La decisione Ue sul deficit italiano Meloni promossa

L'Unione Europea promuove l'Italia: il riordino dei conti pubblici sta dando i suoi frutti! La certificazione del semestre europeo sottolinea un punto cruciale: il nostro Paese si sta muovendo nella giusta direzione per mantenere il deficit sotto il 3% del PIL. In un contesto di ripresa economica globale, questa notizia rappresenta un passo fondamentale verso la stabilità e la fiducia degli investitori. È il momento di guardare avanti!

Nel pacchetto di primavera del semestre europeo, l’ Ue ha certificato che l’ Italia sta procedendo come previsto per quanto riguarda il riordino dei conti pubblici. Il nostro Paese è in linea con le raccomandazioni dell’Unione europea che dovrebbero riportare il rapporto tra deficit e Pil al di sotto della soglia del 3% stabilita dai trattati. Un risultato che accomuna il nostro Paese a buona parte di quelli a cui l’Ue ha consigliato una riduzione del deficit, come Francia e Polonia. In alcuni casi però, come quelli di Romania e Austria la situazione debitoria sta peggiorando. L’Ue promuove l’Italia su deficit. 🔗 Leggi su Quifinanza.it