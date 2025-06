La crisi minaccia anche le macchine per l’enologia ma gli attacchi salutistici fanno più paura Intervista a Marzio Dal Cin

In un momento di crisi globale che mette a rischio le macchine enologiche, le preoccupazioni salutistiche si fanno sempre più sentite. Abbiamo intervistato Marzio Dal Cin, presidente di Anformape, per capire come affrontare questa sfida complessa. Tra restrizioni commerciali e questioni fiscali, l'enologia si trova a un crocevia cruciale: scopriamo insieme quali soluzioni emergono per salvaguardare il settore e garantire qualità e innovazione.

Il presidente di Anformape analizza la difficile congiuntura economica: "Gli Usa importano tutti gli strumenti enologici: i dazi sarebbero un boomerang". I dealcolati? "Le istituzioni risolvano l'impasse fiscale". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “La crisi minaccia anche le macchine per l’enologia, ma gli attacchi salutistici fanno più paura”. Intervista a Marzio Dal Cin

