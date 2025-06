La Cortona della lauda Canto fede e identità nel Medioevo

Preparati a un viaggio nel tempo con "La Cortona della Lauda", in programma dal 28 giugno 2025 al MAEC di Cortona! Questa mostra innovativa riunisce per la prima volta i quattro storici laudari, svelando un patrimonio di poesia e fede che ha forgiato l'identità medievale. Un'opportunità imperdibile per esplorare come la musica possa raccontare storie di comunità e spiritualità, risuonando ancora oggi nella nostra cultura. Non perdere questa voce antica!

Una voce antica torna a farsi sentire. Dal 28 giugno 2025, il MAEC di Cortona ospita La Cortona della Lauda. Canto, fede e identità nel Medioevo, una mostra unica nel suo genere che riunisce per la prima volta i quattro laudari storici della città. Un’occasione straordinaria per scoprire le radici della poesia e del canto in lingua volgare, tra devozione popolare e orgoglio civico. Fulcro dell’esposizione è il celebre Laudario di Cortona (ms. 91), la più antica raccolta conosciuta di canti spirituali in italiano. Accanto ad esso, vengono presentati il ms. 462 della Biblioteca cortonese, il ms. 180 da Arezzo e il ms. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La Cortona della lauda. Canto, fede e identità nel Medioevo

Altri articoli sullo stesso argomento

Cantare il Medioevo, la lauda a Cortona tra devozione e identità civica - Scopri la magia del Medioevo con "Cantare il Medioevo", la mostra che celebra la lauda a Cortona! Dal 28 giugno al 5 ottobre 2025, il Maec diventa palcoscenico di devozione e identità civica.

Su questo argomento da altre fonti

Un pezzetto di Cortona, a Roma. Capolavori dell’arte sacra per l’Anno della Fede, alla Galleria Borghese (e nella gallery di Artribune) arriva l’Annunciazione di Beato ...

artribune.com scrive: Stavolta lo spunto vede in campo un grande museo come la romana Galleria Borghese, ed un appuntamento religioso come l’Anno della Fede ... è l’Annunciazione di Cortona di Beato Angelico ...

Cinquecento capi scout a Cortona per parlare di fede e catechesi

Come scrive lanazione.it: Arezzo, 18 settembre 2017 - Oltre cinquecento capi scout da tutta la Toscana si ritrovano a Cortona per aprire il loro anno di attività, vivendo un fine settimana di confronto e di riflessione ...

Cinquecento capi scout a Cortona per parlare di fede e catechesi

Secondo toscanaoggi.it: L’obiettivo dell’incontro di Cortona è di far comprendere come si possano trasmettere i valori del Vangelo e il messaggio cristiano attraverso gli strumenti metodologici scout, favorendo un confronto ...