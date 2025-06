La corsa di Schillaci in un murale a Palermo

A Palermo, l’arte celebra la memoria di Totò Schillaci con un murale che cattura la sua iconica corsa. Realizzato da Igor Scalisi Palminteri nel quartiere Cep, questo capolavoro non è solo un tributo a un calciatore, ma un simbolo di unità per una città che ha vissuto il calcio come un momento di riscatto. Scoprire questa opera significa rivivere l’emozione di un’intera nazione, ancora appassionata per lo sport. Un invito a sognare!

AGI - L'indimenticabile corsa a braccia aperte che ha unito un quartiere, una città, un Paese intero. È questa l'evocativa sensazione che restituisce " Totò ", il nuovo murale realizzato nel suo quartiere d'origine, il Cep di Palermo, sulla parete di un palazzo di proprietà dello Iacp dall'artista Igor Scalisi Palminteri, che raffigura Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche di Italia '90, simbolo del calcio italiano e immagine rappresentativa di riscatto e speranza per il Cep e non solo. L'opera, finanziata dalla Fondazione Federico II in collaborazione con il Palermo Fc, viene presentata ufficialmente oggi, alle 20, alla presenza dell'artista, della famiglia di Schillaci, del presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, e del presidente del Palermo Fc, Dario Mirri. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La corsa di Schillaci in un murale a Palermo

Segui queste discussioni su X

Gabriele Manfredi (@GMan_74_italia) Tweet live su X

Giovanni Dell'Aglio (@Gianfrancesco71) Tweet live su X

Emanuele Mugnani (@mugno70) Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

La corsa di Schillaci in un murale a Palermo

Riporta msn.com: AGI - L'indimenticabile corsa a braccia aperte che ha unito un quartiere, una città, un Paese intero. È questa l'evocativa sensazione che restituisce "Totò", il nuovo murale realizzato nel suo quartie ...

Un murale al Cep a Palermo in memoria di Totò Schillaci

Scrive msn.com: È un omaggio della Fondazione Federico II, in collaborazione con il Palermo Football Club. Il murale sorgerà al quartiere Cep, oggi San Giovanni Apostolo, e si vedrà dal campo di quartiere in cui il ...

Palermo celebra Totò Schillaci con un murale nel cuore del CEP

Si legge su msn.com: La Fondazione Federico II, in collaborazione con il Palermo FC, ha commissionato un murale in onore di Totò Schillaci ...