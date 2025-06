La Commissione europea | Italia non necessita di ulteriori misure per deficit eccessivo

La Commissione Europea ha messo in luce un'Italia più solida, affermando che non sono necessarie ulteriori misure per il deficit eccessivo. Questo è un segnale positivo in un contesto europeo in cui molti altri Paesi lottano con le proprie finanze. Un'ottima occasione per riflettere su come la stabilità economica possa influenzare la crescita e il benessere dei cittadini. Scopri cosa significa tutto ciò per il futuro del nostro Paese!

Nella procedura per deficit eccessivo aperta dall'Ue sull'Italia, la Commissione europea ritiene che per il Paese "non siano necessarie ulteriori misure". Lo afferma nel Pacchetto di primavera del Semestre europeo. Stesso giudizio su Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Al Belgio si raccomanda un nuovo percorso correttivo. Per la Romania si raccomanda al Consiglio una decisione che stabilisca che "non ha adottato misure efficaci". Per l'Austria si propone l'apertura di una procedura per deficit. Nel meccanismo di allerta l'Italia "continua a presentare squilibri" per vulnerabilità che "rimangono complessivamente rilevanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione europea: Italia non necessita di ulteriori misure per deficit eccessivo

