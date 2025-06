La classifica dei governatori più amati | Zaia al primo posto poi ci sono Fedriga e Proietti

In un'Italia sempre più polarizzata, i governatori più amati si distinguono per la loro capacità di coinvolgere i cittadini. Luca Zaia trionfa con un sorprendente 70% di gradimento, seguito da Fedriga e Proietti. Questo trend dimostra quanto sia fondamentale la leadership locale, soprattutto in tempi di sfide e cambiamenti veloci. Scopri cosa rende questi leader così speciali e come influenzano il futuro delle loro regioni!

Roma, 4 giugno 2025 - Zaia, Fedriga e Proietti sono i 3 governatori più amati in Italia. Il presidente del Veneto è al primo posto con il 70% di gradimento, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia con il 64%. Segue la new entry dell'Umbria Stefania Proietti al 53%. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall'ANSA. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Occhiuto (Calabria) al 52%, quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca anche lui al 52% ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi cinque governatori, dunque, ce ne sono tre - Zaia, De Luca e Fedriga - che sono già al secondo mandato e che quindi, a regole vigenti, non potranno ricandidarsi.

